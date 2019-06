Sol Pérez confesó que tuvo un romance con un goleador de la Selección de fútbol

Los rumores de una posible relación entre Sol Pérez y Lautaro Martínez eran moneda corriente en 2017, cuando él jugaba para Racing, antes de irse al Inter. Aunque ella nunca lo confirmó, hasta este lunes. En "Polémica en el Bar" le preguntaron sobre su romance con el goleador de la Selección Argentina y ella respondió todo."No terminó mal. Terminó normal. Teníamos objetivos distintos, yo me quería quedar acá, trabajar", confesó. "¿Te ofrecio ir a Italia", le preguntó Iudica."Yo me había ido a trabajar a Córdoba, estaba mucho ahí y la relación no funcionaba. A mí me gusta mucho trabajar acá y no necesito colgarme de nadie", le respondió y agregó: "No estaba enamorada"."Obviamente para mí sería mucho más fácil irme y vivir a otra persona. La verdad es que yo prefería quedarme acá, trabajando 24 horas, pero sabiendo que todo lo que tengo me lo gané laburando", expresó.Pérez recordó que el futbolista era "muy celoso". "Nos peleábamos mucho, mucho", finalizó.