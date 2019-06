Por internas, rencores y asuntos pendientes, se quedó afuera del Bailando

Tal como ocurrió hace unos años, cuando había anunciado su regreso con El Polaco y finalmente se quedó afuera a causa, según versiones, de los celos de Silvina Luna, a Barby Silenzi le toca mirar de afuera la pista de Showmatch.Mientras todos hablan de un romance secreto entre la bailarina y el cantante, el regreso de la pareja a la pista generaba gran expectativa. Pero según informó Ángel De Brito en su cuenta de Twitter, será una ex de Fede Hoppe quien la partenaire del Polaco."El Polaco iba a bailar con @BarbySilenzi (qué se reunió con la jefa de coaches). Horas después, la llamaron para bajarla y apareció Noelia Marzol ¿Qué pasó?", disparó el periodista en la red social.Lo cierto es que el enfrentamiento entre Lolo Rossi y Barby Silenzi viene desde el inicio de los tiempos. Todo comenzó cuando Barby llegó a Bailando en medio de su escandalosa separación de Francisco Delgado.Pero Lolo le recordó que ella no había pasado el casting que, en su momento, cuando no era conocida ni mediática, había dado para aplicar como bailarina de Showmatch.La Jefa de coach le echó en cara "el atajo" que había tomado para llegar a la pista y, desde ese entonces, entre ellas todo mal, publica El Trece.