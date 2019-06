Floppy Tesouro luce sus curvas y revela por qué será una "mujer empoderada"

Floppy Tesouro combinó descanso y trabajo durante un viaje a Miami que compartió con dos amigas que la acompañaron a ultimar detalles con una productora que la convocó para ser parte de una serie internacional.La modelo será la única argentina en el proyecto que comienza a grabar en agosto de este año. "Estoy muy entusiasmada porque es un lugar al que voy muy seguido y me encanta poder abrir el panorama laboral allá. ¿Qué mejor que mezclar trabajo con placer?", dijo la actriz sobre el proyecto que será tendrá un elenco solo de actrices."Se trata de un grupo de mujeres empoderadas, una de cada país, y pasamos tiempo juntas mostrándole a las chicas las diferentes actividades. La mayoría somos modelos y actrices, y está bueno porque tenemos perfiles variados donde cada mujer va a identificarse con una de nosotras", detalló y agregó: "Me encantó que me haya llegado la propuesta, no solo por el proyecto sino porque me entusiasma la idea de trabajar afuera, y más en Miami, que es mi lugar en el mundo".