La nueva vida de Gisela Bernal: dejó todo para irse con un futbolista a Europa

isela Bernal vive una nueva etapa de su vida en Europa, en el que lo personal pesa más que lo laboral. De novia con el ex Vélez, Eros Medaglia, el futbolista fue transferido al Royal Excelsior Virton de Bélgica, donde se instaló con la bailarina y su hijo Ian."Estoy en mi nueva faceta de ama de casa, súper feliz y tranquila, disfrutando de la naturaleza. Hago las cosas de la casa, hago de todo. Siempre me encargué de Ian, pero también me ayudaba mi mamá, con la casa y con todo. Acá hago yo, pero me encanta porque hago felices a mis amores", aseguró a Paparazzi.Sobre la adaptación de su hijo, remarcó: "Ian está súper feliz porque es fan del fútbol. Además, está aprendiendo francés en el colegio donde se adaptó excelente"."Estamos muy bien. Viajamos por acá y comparto algunas fotos en las redes. Mi novio salió campeón con su equipo y ascendieron. Así que también estamos contentos por ese lado. Estamos tranquilos", concluyó Bernal al respecto.