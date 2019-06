Pradón sobre su caída del séptimo piso: "Mi cola me salvó"

Una situación límite vivió Alejandra Pradón hace 15 años, cuando cayó de un séptimo piso luego de discutir con su novio. En diálogo con "Pampita Online", la vedette recordó ese momento: "Mi cola me salvó. Caí de cola y al tener 7 centímetros de músculos, es lo que me amortiguó. Si no hubiese tenido masa muscular me hubiera muerto".



Además, contó que no se acuerda exactamente qué pasó esa noche: "No me recuerdo ese momento. Me desperté con la luz blanca, en terapia intensiva y le dije a Eli, mi asistente, que me arregle la uña. Estaba con morfina, no podía entenderlo. Pedí un mate como si nada. Estaba con un cuello ortopédico porque me quebré la cervical, la espalda y la pelvis. No podía mover la cabeza. Entró el equipo médico para explicarme que me había caído de un séptimo piso".



Lo que sí reveló fueron los minutos previos a su caída: "Estaba discutiendo en el balcón con mi pareja, haciendo gimnasia a las 2 de la mañana? y no me acuerdo más nada".



"Mi pareja nunca me va a decir por qué me caí. Estando en terapia le pregunté a Fabricio qué pasaba. Yo estaba desangrada porque él me escondió, me subió en el ascensor parada y eso me rompió los vasos sanguíneos. Cuando vino el fiscal a la habitación y me preguntó: '¿Usted sabía que su novio era cocainómano?'", agregó.



Pradón recordó que las situaciones de violencia con su novio eran moneda corriente: "Peleábamos porque no trabajaba, me volvía loca de celos porque trabajaba en el teatro, con chicos musculosos, en vez de ayudarme actuaba como un nene y me hacía la vida imposible. Yo lo quería ayudar. Habíamos peleado en el balcón varias veces para no hacerlo en la calle... Y pasó lo peor".

