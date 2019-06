Liliana Franco: "Estuve aislada durante una semana"

"Me siento muy cansada. Caminé una cuadra y media hasta el auto y estoy como si hubiera corrido una maratón", dijo Liliana Franco al sitio Teleshow minutos después de haber recibido el alta este miércoles al mediodía. La periodista estuvo internada en el Sanatorio de los Arcos desde el 11 de junio por un cuadro de neumonía y con el virus de la influenza H1N1, más conocido como gripe A.



Desde que ingresó a la institución, debió estar aislada porque la enfermedad que contrajo es contagiosa. Sin embargo, los médicos permitieron el ingreso de su marido y su hermana, que lo hicieron con barbijo. "Recién hace dos días me sacaron el aislamiento y ya no contagio más", aclaró la mujer de 63 años.



"La gripe A es una enfermedad espantosa. No se la deseo a nadie", agregó, y explicó que no sabe en dónde se contagió, pero que lo último que hizo antes de comenzar con los síntomas fue ir a la Casa Rosada, en donde está acreditada por su labor en Ámbito Financiero. "De ahí me fui a mi casa, ya estaba con chuchos de frío y tenía más de 40 grados de fiebre. A la mañana siguiente vino el médico a mi casa y me llevó directamente al hospital en ambulancia".



Si bien ya abandonó el hospital, Liliana aún no recibió el alta médica y deberá hacer reposo mientras continúe tomando la medicación. "Si evoluciono bien, puedo retomar mis actividades dentro de una semana. Pero, si hoy me preguntás si tengo ganas de trabajar, te digo que no", se sinceró la ex panelista de Intratables que ya había tenido gripe A en 2009. "Fueron 40 días en los que no me acuerdo de nada porque estuve con fiebre muy alta".





Según su relato, después de ese episodio los médicos le sugirieron que no se aplique la vacuna, que ahora deberá dársela dentro de 45 días. "A mí me tenés que atar para que me quede quieta. Mi marido me va a tener que controlar porque, si bien ahora no me siento bien, apenas esté mejor, vuelvo", concluyó Liliana Franco.