Flor Peña a las mujeres: "Gocen sin culpa, sean libres, esa es la revolución"

Me siguen escribiendo x esto ? La noticia es falsa. Mal redactada. Mal armada. El problema no es que se inventen noticias, el problema es qué hay gente que las difunde y muchas otras q necesitan creerlas para poder tener excusas para destilar su odio. #nosalimosmas pic.twitter.com/aV164dXizJ — Florencia Peña (@Flor_de_P) 16 de junio de 2019

Una noticia falsa sobre Florencia Peña se difundió el domingo. La actriz se hizo eco y desmintió la información que decía que si el presidente Mauricio Macri era reelecto ella se iba a vivir a Chile junto con su marido."Me siguen escribiendo por esto. La noticia es falsa. Mal redactada. Mal armada. El problema no es que se inventen noticias, el problema es que hay gente que las difunde y muchas otras que necesitan creerlas para poder tener excusas para destilar su odio", escribió.Sin embargo, eso no quedó allí y muchos comenzaron a escribirle para insultarla sobre todo por su inclinación política al kirchnerismo. La actriz notó que la gran mayoría de los mensajes eran mujeres entonces decidió escribirles directamente: "Odian a las mujeres a las que les gusta mucho garc. . . . Parece que eso es de pu. . . ? Que lo hagan los machirulos con el patriarcado en sangre, ya estamos acostumbradas, pero cuando lo hacen las mujeres, ahí me empiezo a reocupar. Gocen sin culpa. Sean libres. Esa es la revolución".