Claribel Medina reveló que fue alcohólica: El emotivo video de su hija

El testimonio de Claribel Medina hablando sobre su adicción al alcohol fue uno de los momentos más fuertes del último programa de PH Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff. "Va a ser un enemigo para toda la vida", declaró la actriz.La confesión generó mucha empatía entre los invitados al ciclo, y seguramente en buena parte de la audiencia televisiva. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales, los haters dejaron comentarios maliciosos, burlas y ataques de todo tipo.Quien salió a defender a Claribel fue su hija, Agostina Alarcón, también actriz, fruto de su matrimonio con el actor Pablo Alarcón. Gogi, así se la conoce en el ambiente, lleva varios años trabajando y uno de sus papeles más reconocidos fue interpretando a Alejandra Romero, la última novia de Rodrigo en la película sobre el cuartetero cordobés.

"Estoy haciendo este video a partir de la presencia de mi mamá en el programa PH, y la reacción de la gente. Mi madre habló sobre su adicción al alcohol y lo que me encontré fue horrible. No encontré ninguna palabra de aliento de la gente. Solo encontré rechazo, violencia e insultos", comenzó la joven, de 25 años."Estamos así como sociedad, que ante una persona que habla sobre su enfermedad, con total sinceridad, salimos a insultarla en vez de decir '¡qué valiente!'. Salió a pedir ayuda. El alcoholismo es una enfermedad y cualquier persona que la sufra necesita amor", agregó Agostina, entre la indignación y la tristeza que le generó el episodio.Luego Agostina profundizó sobre cómo la afectó vivir junto a una persona alcohólica. "Lo descubrí a los 15 años, y lo oculté durante mucho tiempo porque al ser una figura pública no era fácil contarlo. Durante esos años de mi vida mentí mucho. Después empecé a ir a grupos, a hablar con gente que vivía situaciones parecidas. Y hubo épocas de mi vida en las que no podía hablar con mi mamá", expresó con dolor."Es muy difícil, realmente, hasta que un día entendí que nada de eso tenía sentido, que mi vieja estaba haciendo todo lo posible por estar bien, por pedirnos perdón por todas las cosas que nos había hecho pasar. Hasta que un día sentí perdonarla. La perdoné, fue real, podía abrazarla, besarla, decirle que la amaba y pasar horas con ella hablando", recordó Agostina. Un relato lleno de valentía y amor.