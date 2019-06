Espectáculos

Se casa dentro de dos meses

Martes 18 de Junio de 2019

Mónica Farro le cumplirá el sueño a su novio

La mediática reveló que en agosto contraerá matrimonio con su pareja Leandro Herrera. "Él tiene ese sueño. A mí no me cambia nada un papel, yo ya me casé una vez, pero me emociona volver a hacerlo", dijo.