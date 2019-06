La nueva foto de Eva de Dominici que alimenta los rumores de embarazo

Luego de muchas especulaciones sobre su embarazo, Eva de Dominici posteó una foto suya en las redes sociales que parece confirmar las versiones.La actriz viajó a Barcelona para grabar algunas escenas de la serie de Diego Maradona. Allí se encontró con Nazareno Casero, que la felicitó públicamente y le deseó lo mejor "para lo que se viene".El padre del hijo que espera Eva De Dominici es Eduardo Cruz, el hermano de la prestigiosa actriz Penélope Cruz. La criatura se criará en una familia de artistas y no sorprendería si elige seguir el mismo camino."De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras. Así me despido de Barcelona, habiendo cumplido otro sueño. Jugando como un niño me puse en la piel de una cantante e interpreté hits románticos de los 80, esos que siempre disfruté cantar. No veo la hora de que puedan ver @maradonaserie pero aún no puedo mostrarles ningún avance. Gracias al equipo hermoso por la confianza y por acompañarme con tanta calidez. Estoy muy emocionada", escribió De Dominici junto a la postal.