Posteó una foto de su cola en primer plano y encendió a sus seguidores

Jimena Barón es considerada por muchos como una de las mujeres más sensuales de la Argentina, y motivos no faltan. La actriz y cantante ha dado sobrados ejemplos de que sabe cómo conquistar. Como en este caso, por ejemplo.A través de su cuenta de Instagram Jimena Barón compartió una foto muy jugada donde se la ve con la cola en primer plano, pero al parecer por una razón justificada: es que la artista quería lucir una marca de bikinis, y se le ocurrió hacerlo de esta manera."Zoom a mi culo pa' ver la marca de mi bikini, bebé", escribió Jimena Barón junto a la foto donde se la ve de espaldas a la cámara. Se trata de una bikini color verde bien brillante, aunque la parte de arriba no se luce mucho ya que apenas se ve la tirita del corpiño. Fue el pequeño adelanto que dio sobre su trabajo para Sweet Victorian.La cantante de "La Cobra" se encuentra en uno de sus mejores momentos. Entre otros motivos porque su último video musical ya alcanzó más de 27 millones de reproducciones, algo que la artista celebró muy feliz en sus redes sociales. Pero, además, eso no es lo único que a Jimena la tiene feliz.Más allá de su excelente momento laboral también disfruta de un inmejorable presente junto a su novio, el bailarín Mauro Caiazza, con quien recientemente se fue de viaje a Disney.