Sorpresiva separación de joven parejita: Lo anunciaron en Instagram

Luego de un año y medio de relación Stefi Roitman y Gastón Soffriti sorprendieron a todo su público con un comunicado en las redes sociales, anunciando que la relación estaba terminada."Quizás nada de todo lo que vayan a leer de acá en adelante les importe. Pero estamos seguros de que a muchos de ustedes les puede servir", comienza el texto que dejó el ex galán de Patito Feo."La mayoría de las cosas que mostramos día a día en Instagram parecen buenas, casi como si no existiera el dolor o los malos momentos. Cuando iniciamos una relación tendemos a mostrarlo por todos lados -buscó aclarar-. Con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de éste casi año y medio".Sin embargo, algo llama la atención de Gastón y Stefi. A pesar de que hayan terminado con su relación en estas horas (según lo informado en sus respectivas redes), en los últimos días se los había visto muy enamorados. El domingo asistieron juntos a los premios Martín Fierro 2019 (la actriz fue nominada en la categoría revelación por su papel de Lula en Simona). Y él compartió una foto a su lado, escribiendo: "Aquí, con la niña Martín Fierro, que ya ganó antes de arrancar. Te felicito mi amor".También, fueron juntos a un evento el pasado martes, y no olvidaron dejar su postal en las redes (en un momento compartido con Pampita), donde siguieron plasmando su amor.Los, ahora, ex novios se conocieron en 2014 por un amigo en común, después coincidieron en un boliche y se besaron. Pero no volvieron a verse hasta 2018 cuando se reencontraron en el rodaje de Simona, y ahí, en los estudios de Pol-ka, nació el verdadero amor.Fueron una de las parejas más queridas en Instagram, la preferida de todos. Durante todo su noviazgo, se encargaron de compartir todos los detalles de su relación, siempre demostrando lo mucho que se querían. Una pareja activa que nunca olvidó mantener al tanto de lo que pasaba en su relación, es por eso que para comunicarle al público este final, los actores decidieron compartirlo en las redes con un posteo.