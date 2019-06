Adriana Brodsky: "Hace 27 años que no siento el amor de un hombre"

Adriana Brodsky abrió su corazón con respecto a su relación con los hombres y la actualidad de la farándula. "Me siento más que amada. Me ama la mayoría de gente de este país. Mi familia mis hijos. Lo aclaro porque sino piensan que no me siento amada. Me sobra amor", comenzó.





"Debo elegir mal a los hombres. Hace 27 años que no siento el amor de un hombre. También depende de las ganas que tengas de sentir el amor de un hombre. Hay momentos que tenés ganas porque es una prioridad en tu vida. Es como cuando sos chica que querés ir a bailar, conocer un chico y tener una historia. Pasaron los años y mi prioridad pasa por el trabajo, la familia", agregó en diálogo con "El Show del Espectáculo", ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá en Radio Urbana.



Las denuncias contra Gianola

Con respecto a las denuncias contra Fabián Gianola, la rubia dijo: "Si Fernanda Meneses se sintió acosada está bien que lo diga. No acostumbro a prejuzgar a la gente. Si es el momento que lo grite. No puedo juzgar. No conozco tanto a Fernanda ni a Fabián. La conocí laboralmente pero no es mi amiga. Por ahí tenes onda con una persona y con otra no. No sé si volvería a trabajar con Fabián Gianola. No me lo propuso. Debería pensarlo. Conmigo siempre se portó bien. No es que lo estoy defendiendo. Estoy contando lo que me pasó a mí".

Fuente: Diario Show