Gerardo Casas: "Cuando digo que soy padre me escriben mujeres y hay confusiones"

Desde que Gerardo Casas se consagró como el gran campeón de la primera edición de Corte y confección, el diseñador no sólo mostró su talento para crear impresionantes diseños, sino que también abrió las puertas de su intimidad.Invitado a Flor de tarde (lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine), Gerardo se presentó ante las cámaras: "Soy un tipo bastante común, bastante tranquilón que trabaja con el diseño. Tengo una hija de 28 años, Constanza, que vive en Capital y una nieta, de 4, que se llama Olivia"."También soy gay, lo aclaro porque sino después empiezan las confusiones y todas las mujeres mandándome mensajes. Me preguntan '¿qué onda?', porque me presento como padre. Las chicas me escriben todo el tiempo", agregó.Luego dio detalles de cómo se sintió en lo personal en el ciclo: "En un momento, hubo invitados que me trataban como el único 'hombre' del programa. Y yo me preguntaba por qué me ponían en ese lugar como que los chicos eran gays y había uno que era 'hombre', ¿me entendés? Pero eso pasa todo el tiempo. Yo me sentía súper incómodo, porque parecía que estaba careteando una cosa que no era. Por eso siempre lo digo y lo aclaro".Por último, Casas dejó en claro que su sexualidad nunca fue un tabú para su hija: "No hubo ningún problema. Ella creció con eso. Yo estuve en pareja con la misma persona muchos años, desde que Constanza tenía 5 hasta que tuvo 18. Entonces, creció viéndome en pareja. No tuve que hablar porque era normal".