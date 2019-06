Pampita reveló que un futbolista que "tiene mujer e hijos" quiere conquistarla

Pampita contó que un futbolista la quiere conquistar. "Hay muchos famosísimos que intentaron y nunca pudieron nada. ¡De todo tipo de calañas! Maradona no. Los típicos, no. No soy de su gusto. Futbolistas sí y hay uno que sigue invitándome a tomar mate hasta el día de hoy. Es un gran ídolo y yo digo "este hombre tiene mujer e hijos". No te voy a quemar, pero no voy a tomar el mate. Ahora se puso Telegram y manda por ahí también. ¡No se rinde", dijo.



"Yo me debería haber divertido más. Soy demasiado romántica y no supe aprovechar. Si volviera 20 años atrás, este cuerpo te juro que. . . Qué pena. Pero siempre yo estuve enamorada, llorando por amor", finalizó.