La nueva etapa en la vida de Silvina Escudero junto a su gran amor

Tras las repercusiones que generó la idea de Silvina Escudero de organizar un "no casamiento" debido a que Federico, su novio desde hace dos años no quiere casarse pese a que ella sí, la bailarina sorprendió con una noticia al aire.



Indagada por su particular proyecto ideado ante la negativa de su novio de convertirse en su marido, Silvina reveló: "Eso le despertó algo. Me dijo 'uy, qué lío armaste, amor'. Y lo peor de todo no es eso, sino que me dieron unas alianzas divinas de oro que me dio una casa hermosa de joyería y voy a casa a decirle a mi novio '¿qué hago con los anillos?'. Me respondió 'devolvelas'".



"Claramente, no es como antes. O sea, uno está en una relación y está porque se elige, no agarra su valija y se va. Tanto él como yo", agregó, en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).



Por último, la participante del Súper Bailando reconoció que en su historia de amor con Federico, hay una de cal y una de arena: "Tenemos un nuevo proyecto, hace tres meses nos fuimos a vivir juntos y para mí eso es un montón. Estar en un lugar nuevo, ponerle todo desde cero, con amor, y encima ninguno de los dos para de trabajar. Re bien, pero no se quiere casar".

Fuente: Ciudad.com