Marcela Baños contó que fue drogada y violada cuando tenía 21 años

"Me quiebro porque no puedo creer que voy a hablar de esto, pero está todo bien", dijo Marcela Baños antes de revelar en televisión que cuando tenía 21 años sufrió una violación, y que sus padres se estaban enterando en vivo durante su relato de este miércoles en Intrusos.La conductora de Pasión de Sábado contó cómo fue engañada por un grupo de personas. "Yo estaba en el colectivo con mi mamá y conocí a una persona que me convocó para participar de Miss Argentina. En ese momento te llamaban a tu casa porque no había otro medio. Entonces, me hicieron el entre, y a mi mamá, que era tan inocente como yo, porque no me enseñaron a ser mala, me enseñaron a ser buena, educada y confiada", contó la periodista, entre lágrimas y con la voz quebrada.

"Resulta que yo creo que me salvé de caer en una situación muy mala, pero aún así tuve que atravesar una muy difícil", agregó, y continuó en su duro relato en el cual detalló que en ese momento iba esporádicamente a una casa para que "dos hombres y una mujer" le enseñaran a desfilar."Me ponían libros en la cabeza, como le hacían a las modelos en ese momento. En un momento de toda esa ficción me daban un té y en ese té me drogaban. Después venían los: 'Vamos a relajarte', yo caía totalmente dormida en esa camilla. Lamentablemente eso no sucedió una sola vez, sino que creo que fueron varias. Porque en una de ellas me desperté y tenía a una persona encima mío".Marcela aseguró que se salvó "de caer en una red de trata" y que recién ahora lo pudo exteriorizar porque antes no podía enfrentarlo. "Para una mujer es terrible contar que fue violada. Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza. En ese momento hubiera dicho cualquier cosa. Yo creo que en este momento hay gente que está muy triste. Mis padres, por ejemplo. Les mando un beso. Estoy bien", continuó, y agregó que "fue muy difícil aceptar todo".Sorprendido por las declaraciones de la ex panelista de Intrusos, Jorge Rial le preguntó por qué había destacado el saludo a sus padres. Entonces, reveló que ellos se estaban enterando en ese momento: "No lo sabían. Es muy difícil salir adelante. Decírselo a tus padres es quebrarte mil. Yo soy una mujer fuerte y tuve que sacar la fortaleza de donde no la tenía. El primer tiempo me la re contra banqué sola. No se lo conté a nadie. No tenía palabras. Estaba muy triste".Por su parte, contó cómo logró salir adelante y que Pasión de Sábado la salvó porque conoció muchas personas que la ayudaron a entender que "todos somos iguales, seas de donde seas". "Fue un trabajo personal no tener miedo, no salir a la calle y tener miedo, porque tocás fondo con vos mismo y te miras al espejo y decís: '¿Qué vas a hacer? Ponete las pilas, hoy no funcionó, mañana lo mismo'. Hasta que un día hacés el click y decís: 'Vamos por acá, despacito, a mi tiempo'".Antes de despedirse, aclaró que el motivo de su visita a Intrusos era para defender al ciclo que conduce en América y que siente que fue ninguneado por APTRA. "No sabía que iba a contar esto. Vine a hablar de la mirada del otro. Estamos muy mal, no es el Martín Fierro, es lo que hay detrás de eso. Esto es de hace 30 años, porque Pasión cumple 30 años. Soy la conductora y lo voy a defender porque me ha dado mucho. Me ha salvado, bailo las canciones y cuando estoy triste me da alegría", aseguró."Mis padres deben estar pasando un momento duro, pero es difícil. Te quiebra. Voy a tener que sentarme con ellos. Lo voy a hacer, pero te quiebra", concluyó Marcela Baños.