Catherine Fulop mostró cómo quedó tras un entrenamiento y dejó un mensaje

La actriz Catherine Fulop siempre ha sido una fiel militante de la actividad física y con el paso de los años no ha abandonado el ejercicio, sino por el contrario.Y en las últimas horas realizó un extenso posteo en su cuenta de Instagram. "Así quedé después de uno de mis entrenamientos. FELIIIZ", resaltó con mayúsculas.Y continuó: "Un montón de personas me comentan lo que les cuesta hacer alguna actividad física, ya sea, caminar, ir al gimnasio, una rutina de abdominales. Es cierto hay que tener voluntad y a veces es difícil pero también me comentan lo feliz que se sienten después de haberlo hecho"."Yo les aseguro que lo de la actividad física es pura felicidad más allá del esfuerzo, son todos puntos a favor de nuestra salud sobre todo y por añadidura se verá reflejado en tu cuerpo. La práctica de una actividad física regular provoca que estemos más relajados y contentos y nos protege de sufrir depresión y ansiedad. Disminuye el riesgo de sufrir insomnio e interrupciones del sueño. La apnea es uno de los trastornos de sueño que limitan más la calidad de vida"."En esta etapa de mi vida, soy una mujer de 54 años a los 45 empezaron los primeros síntomas de la menopausia y lamentablemente no vamos envejeciendo más rápido, perdemos nuestras hormonas y nos cuesta un montón controlar el peso, sin nombrarles todo los que nos pasa en la piel, el cabello, los huesos y paro de contar. No me preocupo, me ocupo y por suerte empecé después de que nacieron mis hijas así que amortigüe los estragos que hace el climaterio", expresó la venezulana.Y completó: "Les quiero decir a todas mis mondongueras bellas, por supuesto que no vamos a estar como a los 25 o 30 vamos a tener más grasitas acumuladas a los costados y más si les gusta comer y disfrutar la vida como a mi, pero estoy gerenciando mis años y dándole salud al cuidarme desde siempre, la juventud es un preciado tesoro, pero como no vamos a ser forever younge , entonces a ponerse media pila y sal ya a hacer algo por ti".