Tras la foto al borde de la censura, publicó sensuales imágenes en el gimnasio

Espectáculos Estaba aburrida y posteó una foto al borde de la censura

"Me muestro como quiero, soy feliz así, el que tenga ganas de criticar me encanta y el que no, me encanta más", escribió el domingo Mónica Farro al postear una foto que hizo furor. La misma estuvo al borde de la censura en las redes sociales, puesto que tapó su parte más íntima con la imagen de una frutilla. Y el lunes, la vedette uruguaya retomó su rutina en el gimnasio, por lo que mostró su sensualidad pero, en este caso, bastante más vestida.A través de videos publicados en su cuenta de Instagram expresó: "Entrenamiento de aductores y cuádriceps con sentadilla y sumo en barra libre. Después elongar con menos cara de oj . . .".Rápidamente, la publicación recibió halagos de sus seguidores, pero también varios comentaros subidos de tono.