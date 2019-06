Disfruta de la soltería pero afirma: "Voy a darme otra oportunidad en el amor"

Hace casi dos meses, se conoció que la modelo Alejandra Maglietti y el futbolista Jonás Gutiérrez habían decidido ponerle un punto final a su pareja tras cinco años de noviazgo y con un casamiento en ciernes.Durante la gala de los premios Martín Fierro 2019, la rubia dio a entender que ya está lista para curar las heridas del corazón."Yo estoy muy bien, soltera desde hace un tiempo. Pero estoy disfrutando de la soltería. Me gusta", señaló Maglietti en diálogo con PrimiciasYa.Y agregó: "Con la soltería me llevo mejor de lo que me imaginaba. Estoy contenta. Estoy sola por ahora, viendo que pasa. Pero no hay nada". Luego remarcó: "Por el momento no planeo nada, pero obvio que voy a salir y darme otra oportunidad en el amor".