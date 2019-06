Tras recibir el alta médica, Jorge Lanata habló de su salud

Jorge Lanata fue dado de alta este lunes por la mañana, después de haber estado cuatro días internado en el Hospital Británico, institución a la que ingresó con el virus de la Influenza H1N1, más conocido como Gripe A. "Estoy acá de vuelta al ruedo. Acabo de llegar a mi casa", confirmó el periodista en diálogo con radio Mitre.



"Increíble, me agarré una enfermedad vintage. Tardó cuatro años en llegar. Quizás abro un sobre y me agarra Antrax", bromeó en una distendida charla con el equipo de Lanata sin filtro.



"Hay una explicación: cuando uno se trasplanta, te inmunosuprimen. El cuerpo se da cuenta que tiene un órgano extraño, entonces lo ataca. Lo que se hace es engañar al cuerpo porque tenés las defensas bajas y te puede agarrar cualquier cosa. Por eso, cuando me trasplantaron, usaba barbijo. Después, uno se va relajando, pero siempre potencialmente te puede agarrar cualquier cosa".





"Había volando un virus de Gripe A y me agarró. Increíble", continuó y aclaró que los médicos están combatiendo la enfermedad con el mismo antibiótico que se dio en los casos que surgieron hace algunos años.



Luego, explicó cómo llegó a quedar internado el jueves por la noche después de grabar la entrevista con Chano Charpentier para su ciclo Hora 25 por la pantalla de TN.



"En realidad, tenía 20 de presión. Era imposible. No podía respirar. Eso era un efecto colateral de lo que me estaba pasando", aseguró el periodista y continuó: "Me pasó justo cuando terminé de grabar la nota con Chano. Me vine a mi casa y de ahí al Británico, y me quedé ahí. Ahora estoy bien".



Sobre su recuperación, y cuándo retomará su actividad laboral, aseguró que el viernes no asistirá a la radio porque tiene que hacerse una biopsia de riñón. "Veré cómo me siento y capaz mañana voy", prometió a sus compañeros.



El domingo, el periodista había pasado de terapia intensiva a habitación común, según indicó el último parte médico que difundieron las autoridades del Hospital Británico.



Semanas atrás, en un mano a mano con Alfredo Leuco, Lanata había hablado de sus problemas de salud, ya que este año tuvo varias internaciones. "Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes y está en las piernas. Vienen los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho. Ahora estoy medio jodido de esto y por eso no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir".



A fines de marzo, en la primera emisión de Hora 25, Lanata habló de su salud de manera descarnada. "Tuve una vida marcada por las enfermedades. Hace 15 días estuve mal, realmente (debido a la gastroenteritis severa). Estuve cuatro días en los que no me podían despertar. Pero no siento que una enfermedad sea mi culpa. Con una enfermedad tomás conciencia de que sos mortal", dijo aquella vez.

Fuente: Teleshow