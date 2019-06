Ailén Bechara luce sus curvas y revela cómo bajo de peso tras el embarazo

A casi un año de convertirse en madre, Ailén Bechara (29) volvió con todo a su trabajo como modelo. Y a pesar de que su rutina diaria la tiene de acá para allá con su bebé Francisco (11 meses), la rubia se organiza para dedicarse al entrenamiento y al running, actividad que reconoció que la tiene súper "enganchada"."Un día Agustín (Jiménez, su pareja) me invitó a salir a correr con él y estoy a full. A veces salgo sola por la Reserva (Ecológica) y es la mejor terapia del mundo", le contó a la revista Pronto.Bechara contó que va al gimnasio todos los días. "Me armé una rutina con un personal, que me ayudó a cambiar mi cuerpo. Cuando quise bajar de peso, me dio aeróbicos y bajé los 17 kilos que había subido durante el embarazo", detalló.Además del ejercicio, la joven aseguró que come sano y que no sigue ninguna dieta específica: "Si quiero un cuarto de helado, me lo como. Pero como me alimento sano, voy equilibrando. Me voy midiendo sin prohibirme nada".En tanto, Francisco, que ya camina, "se cae, se golpea, lo alzo mucho y pesa un montón", dijo.