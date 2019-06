"El público entendió mi forma de ser", remarcó Gerardo Casas

Con la humildad que lo caracteriza, Gerardo Casas aseguró que nunca se vio campeón de Corte y Confección, el reality que se volvió un verdadero fenómeno, en especial en redes. "Cuando entré pensé que sí podía ganar, porque todos entramos arrasando, pero a la mitad del programa pensé que en realidad me iban a echar o que iba a renunciar porque la exigencia era muy grande. Después de varias movidas emocionales que tuve acá adentro me enfoqué y ahí le pegué directo para la final", contó en comunicación conSin embargo, el 57.32 por ciento de los votos del público fueron para el entrerriano por adopción, coronándose así campeón del reality. "Eso me lo llevo yo, que es el cariño de la gente, no le pertenece a nadie más que a mí".Ahora, además de haber embolsado un premio en efectivo, ganó una beca para la Escuela Argentina de Moda y, junto a todos los finalistas, la participación especial en el Buenos Aires Fashion Week, más una participación especial junto a tres diseñadores de alta costura de lujo.Cuando le consultaron porqué cree que ganó, Casas rememoró: "Primero, porque he puesto mucho esfuerzo, al igual que los otros seis finalistas. Y hemos puesto el mismo talento porque no hay nadie que sea más talentoso que otro en este grupo. Y gané ahora porque la gente vio algo en mí que está desde el primer momento, que me era muy difícil transmitírselo a mis compañeros y la gente en su casa. El público entendió mi forma de ser, mi sensibilidad, y lo apreciaba y valoraba. ¡Y yo acá adentro me sentía más solo que un perro porque sentía que nadie me captaba a mí! Llega un momento en el que uno no sabe cómo hacer para decir 'soy un buen tipo, soy honesto, soy sincero, quieranmé'. ¿Cómo vas a pedir que te quieran?".Durante la entrevista, el ex boxeador de 48 años que nació en Córdoba pero vive en Paraná, se refirió a la humidad que lo caracteriza: "Es algo que es así en mi vida, yo siempre digo que Dios está en la gente y yo soy una partecita de Dios también. Es mi forma de tratar a todo el mundo. Me parece que toda la gente tiene algo para dar, soy un tipo que no le gusta hacer diferencia con nadie, es mi forma de vida y creo que la gente entendió que soy un tipo común que tiene un talento como cada uno en su vida o lo puede descubrir, para hacer algo. Yo encontré donde expresar mi creatividad".Al interrogarlo sobre cómo se imagina que va a continuar su vida después de esto, el flamante ganador del reality, reveló: "Muy feliz, yo tengo una vida muy feliz porque tengo amores y afectos muy profundos de amistades y familia, que son mi piso, mi hogar donde yo vuelvo, al amor de mi hija, mi nieta, mi madre, mi hermano y amigos. Ahora se presentarán un montón de cosas, desfiles, oportunidades de presentación en muchos lugares, ciudades que quieren que esté. Espero que mi vida transcurra muy cerca de la gente, incluso de aquellos que quizás no puede comprarse un vestido pero sí quiere sacarse una foto, darte un beso".Finalmente, le preguntaron si pensaba quedarse en Buenos Aires, a lo que contestó: "Yo estoy viviendo en Paraná en este momento, si bien soy cordobés y viví hasta los 27 años en Córdoba. Mi idea es estar part time en Buenos Aires, para empezar a capitalizar algunas clientas de acá y otras que están surgiendo del exterior, para incrementar mi negocio. Mi familia está en Córdoba así que estoy siempre por allá, por Villa Páez donde viven. El corazón siempre está allá".