Murió Lucho Avilés, el pionero de los programas de espectáculos en TV

El periodista uruguayo Lucho Avilés murió este sábado a los 81 años: sufrió un paro cardíaco mientras almorzaba con amigos en un club de Palermo. Tres semanas atrás se había roto dos costillas al caerse en la calle, y la recuperación -que lo obligó a tomar fuerte calmantes- le demandaría al menos un mes.Su colega Gabriel Levinas fue quien informó la triste noticia a través de su cuenta de Twitter, y de inmediato otros famosos, como Jorge Rial, acercaron sus condolencias. "No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible", recordó el conductor de Intrusos a quien fuera creador de ciclos de chimentos inolvidables, como Indiscreciones y Convicciones, entre otros.Lucho solía contar que su mujer, María del Carmen Festa (con quien tuvo un hijo, Álvaro Avilés), lo había apodado Highlander. ¿La razón? A lo largo de su vida había superado más de 30 operaciones, entre ellas, de pulmón, corazón e intestino. Este mediodía María del Carmen estaba en su casa cuando recibió el llamado de un amigo de un amigo de la familia: fue por él que supo de la muerte del hombre que la acompañó por más de cuatro décadas. Se conocieron en 1974 y se casaron diez años después.El conductor uruguayo marcó un hito en la pantalla chica con su programa Indiscreciones que tuvo dos etapa. Debutó en 1990 en Telefé y durante casi una década se mantuvo al aire pasando por diferentes canales. Luego tuvo un regreso fugaz en 2017 en la señal CN23.Con más de 50 años de trayectoria, Avilés fue la cara visible de varios programas recordados en Argentina. Además de "Indiscreciones", estuvo en "El pueblo quiere saber", "Indomables", y fue el impulsor de la carrera de Jorge Rial, Viviana Canosa, Marcela Tauro, Marcelo Polino, entre otros.