A Barby Silenzi la deschavó su hija: Con quién estaría en pareja

Dicen que los niños no mienten. Siempre dicen la verdad sobre lo que se les pregunta, aún cuando sus padres hubieran preferido que no dijeran nada. Ese es el caso de Elenita, la hijita de Barby Silenzi, que mandó al frente a su mamá al contar quién es el novio de la bailarina.



Madre e hija estuvieron en el piso de ShowMatch acompañando a Silvina Escudero, que bailó vestida de novia. A partir del atuendo, Marcelo Tinelli comenzó a preguntarle a los presentes si les gustaría casarse. "Me encantaría, con fiesta, liga, ramo, con todo", dijo, eufórica, la participante del certamen.



Marcela Feudale fue contundente: "No creo en el matrimonio, no me casé". Luego fue el turno de Barby Silenzi, que dudó al ser consultada. Y Escudero respondió por ella: "No se puede decir con quién, pero sí, le gustaría".



"Él gusta de ella pero tiene algunos temas, los hombres tienen temas. Capaz él es amigo tuyo..", agregó Silvina sembrando más dudas que certezas respecto a la identidad del afortunado.



La bailarina y el conductor no tuvieron mejor idea que recurrir a la pequeña Elenita, de casi cuatro años: "Mi amor, vení con la tía Sil, que vas a hablar con Marce, que va a preguntarte algo. Ella te cuenta todo".



"Mi amor, ¿quien es el novio de mamá?", preguntó Tinelli. Y la nena respondió: "Polaco". El conductor insistió: "¿El Polaco? El novio de mamá, ¿quién es?". Ella reiteró: "Polaco".



Luego Marcelo bromeó al dirigirse a Silenzi: "No te pregunto más, habla más Elenita", a lo que ella respondió que con el cantante, que se prepara para hacer la salsa de tres con Karina la Princesita, solo son amigos.



Barby y Ezequiel fueron pareja en el Bailando en 2016, cuando mantuvieron un breve romance. Incluso, en más de una oportunidad Silenzi fue señalada como la presunta tercera en discordia entre el cantante y Silvina Luna.



El año pasado, cuando se reavivaron los rumores de romance y hasta se dijo que ella estaría embarazada, Silenzi contestó: "Salimos, nos vimos, fuimos a cenar, a tomar algo, pero nada. Con El Polaco nunca dejamos de hablarnos. No somos novios, nos queremos mucho". (TeleShow)