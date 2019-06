Luciana Salazar habló de su salud tras desvanecerse en la pista de baile

Luciana Salazar se desvaneció en la pista de ShowMatch durante el duelo del pop latino. La modelo logró terminar la coreografía pero lo hizo con dificultad y visiblemente cansada. "Nunca me pasó esto", dijo cuando se recuperó.El hecho se vio en el programa del jueves por la noche, pero se grabó el martes, según contó la conductora, que habló de su salud tras generar preocupación entre los presentes que la vieron más delgada de lo habitual.. "Siempre fui así. De hecho, cuando era chica tal vez era más flaca todavía", agregó sobre su contextura física.También contó que la vestuarista de ShowMatch, a quien conoce desde hace años porque participó de varias ediciones del Bailando, le destacó que nunca cambió el talle en los distintos modelos que ha diseñado para ella.Entonces, explicó que su descompensación se debió a que los últimos días había dormido poco y también arrastra un dolor cervical. "Yo creo que fue acumulación de cansancio, y un mal movimiento que hice. Me mareé, tenía frío..", explicó la modelo.

"No estaba durmiendo más de cuatro horas por día. Fueron dos días seguidos de grabación y cada vez que termino ShowMatch quedo con una energía que no me puedo dormir hasta las cuatro de la mañana. No conciliaba el sueño y con Matilda -su hija- me levanto a las siete. Y a la tarde trabajo así que tampoco puedo dormir siesta", continuó Luciana."Estoy tratando de dormir un poco más, de descansar bien. Pero nada tiene que ver con la alimentación. Era obvio que iban a especular por ese lado", agregó, poniendo fin a cualquier tipo de rumor que tenga que ver con su físico.Por su parte, sostuvo que hace dos semanas se hizo análisis de sangre de rutina y que le dieron bien, por eso no se preocupó: "La producción me ofreció ir a hacer kinesiología al Instituto de Norberto Furman, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo: tengo responsabilidades y no quiero fallar a ninguna".Al mismo tiempo, aseguró que no quiere abandonar ninguno de los trabajos que realiza, y enfatizó en que, a pesar del cansancio que generan los ensayos, disfruta mucho del certamen, sobre todo porque va acompañada por su hija: "Matilda está disfrutando mucho".De esta manera, Luciana Salazar fue al teléfono junto a Leticia Brédice y la gente decidirá si continúa en el certamen. En el caso de seguir, bailará la salsa en trío junto a Diego Ramos.