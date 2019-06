Sol Pérez reveló el verdadero motivo por el que "fracasa" en el amor

A mediados de mayo pasado, Sol Pérez (25) reconocía ante las cámaras el final de su relación con Rodrigo Luna Benítez, un profesor de equitación con el que salió casi dos meses de relación."La verdad es que llegaba a casa a las 11 de la noche, cansada después del gimnasio y cocinar para dos personas no me gustaba tanto", fue uno de los argumentos que dio la panelista de Involucrados sobre su ruptura.Ahora, mientras reconoce que no tiene candidatos a la vista, Sol habló de los verdaderos motivos por los que sus relaciones no funcionan: "Soy re noviera, tuve relaciones muy largas. Ya a los 14 me puse de novia y estuve 3 años y medio. Ahora me parece que yo no estoy en el momento de pensar en una relación", reconoció en una entrevista radial en"Estoy trabajando mucho, mi prioridad es el trabajo y estoy enfocada en eso, entonces me cuesta poder dedicarle tiempo y todo lo que necesita y requiere una relación para poder durar y que funcione. No estoy preparada y cuando alguien hace algo que no me gusta, en vez de decir 'bueno, lo charlamos', digo 'listo, se terminó'. Tener una relación no es lo que quiero ahora", agregó.Por último, indagada por la reacción de sus papás cuando corta sus noviazgos, la modelo cerró, con humor: "Ya están acostumbrados a que no funcione, entonces no se ilusionan. Tal vez, cuando era más chica, sí les costaba más".