"A veces no te llaman para trabajar porque sos de Actrices Argentinas"

Patricia Palmer habló de su comprometida participación del colectivo feminista Actrices Argentinas y denunció que "a veces no te llaman para trabajar porque sos parte del colectivo".



Sin embargo, se mostró comprensiva con las posturas contrarias y aclaró en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad que "las que participamos no tenemos ningún rédito personal, al contrario, hay grandes pérdidas".



"Lo hacemos porque creemos que estamos haciendo un bien a la comunidad", subrayó. Al tiempo que en este marco se definió al contar que "soy psicóloga social y feminista hace mucho tiempo".



Analizó entonces que a Actrices Argentinas "se le demandan cosas que tiene que hacer el Estado" y consideró que es "porque hay ausencia del Estado". "Por eso tuvimos que mejorar y organizarnos en comisiones a partir del caso de Thelma, para trabajar de forma más importante, para tener recursos ante las situaciones de necesidad que surjan", explicó acerca del funcionamiento del colectivo que tomó fuerte protagonismo en la agenda mediática y social a partir de la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés.



En cuanto a los críticos del colectivo, se mostró conciliadora: "Son posturas que yo comprendo, que es muy difícil y da miedo soltar esquemas, que además pensás que si los rompes te van a cuestionar". "Abrazo a esas personas con mi bandera", expresó durante el ciclo Por si las moscas, e insistió que "entiendo las críticas como entiendo a los pañuelos celestes, no pienso como ellos pero los comprendo. Yo no estoy en contra de nada, estoy a favor de las cosas que creo que van a mejorar la sociedad".



Para cerrar se refirió al momento de cambio paradigmático que propuso la agenda del movimiento feminista a la sociedad y reflexionó que "creo que -como toda transición- vamos a tener exabruptos y exageraciones, pero las generaciones que vienen adelante la van a pasar mucho mejor, van a ser muy evolucionados, van a mejorar el mundo".

Fuente: Exitoína