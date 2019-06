Espectáculos

Súper Bailando

Viernes 7 de Junio de 2019

Video: El momento en el que Luciana Salazar casi se desmaya

La rubia estaba bailando el duelo junto a su partenere y sufrió un fuerte mareo que la hizo perder en la coreografía. "Nunca me pasó esto, no sabía por dónde estaba porque me mareé", dijo la rubia.