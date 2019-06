Se define Corte y Confección, Gerardo Casas es candidato y su mamá se emocionó

En el marco del primer día de la final de Corte y Confección, el paranaense por adopción, Gerardo Casas fue el primer concursante en presentar en su desfile y tras la pasada que se llevó todos los aplausos del público, su mamá que se encontraba sentada en la primera fila no pudo contener su emoción.Andrea Politti fue en busca de las palabras de la mamá de Gerardo que entre lágrimas expresó: "Estoy muy emocionada. Es espectacular, humilde, buen hijo, buen hermano, así como lo ves".Se puede votar a Gerardo mandando un SMS con COSE GERARDO al 44644 o a través del link www.eltrecetv.com.ar/votacion/corte-y-confeccion

Gerardo Casas fue el encargado de abrir la pasarela de la final de Corte y Confección. Sus modelos hicieron la pasada de sus diseños de "Fantasía" que ya habían impactado en los desafíos que tuvo que presentar a lo largo del ciclo."Me late el corazón más fuerte de lo que pensaba, estoy super feliz, emocionado, contentísimo de haber llegado hasta acá y orgulloso del trabajo que hicimos mis compañeros y yo", señaló el diseñador paranaense luego de ser presentado por Andrea Politti."Ya venías con una gran base de antes y has crecido muchísimo. Rescato tu humildad ante los desafíos y las devoluciones del jurado que no han sido siempre tan buenas y las has tomado para crecer. Y te veo como un diseñador contemporáneo que está listo para salir a la calle. Veo una gran maduración en vos y eso ha sido muy positivo", indicó Fabián Zitta.