Romina Gaetani: "Soy una mujer más que la pasó mal con Juan Darthés"

Luego de callar durante años, la actriz reveló que fue acosada por el actor cuando eran compañeros en "Soy Gitano", en 2003. "No salí a hablar en su momento porque no podía", aclaró, y trató de psicópata a quien también fue denunciado por violación por Thelma FardinLuego de Calu Rivero, Thelma Fardin y Anita Co, Romina Gaetani acaba de sumar una denuncia contra Juan Darthés por abuso sexual. Según su testimonio, el hecho tuvo lugar entre 2003 y 2004 cuando ambos compartían elenco en la exitosa novela Soy Gitano, emitida por El Trece y producida por Pol-Ka."Soy una mujer más que pasó un mal momento (con Darthés)", acusó Gaetani en una entrevista con Nosotros a la mañana en la que se la nota muy conmovida. Pero recién el año pasado la actriz pudo enfrentarse con el actor. "(Fue en) una famosa conversación que tuvimos en el camarín (siendo ambos parte de Simona, y en medio de la polémica por la denuncia de Calu), le pedí que se fuera del programa. Y mi pedido fue extensivo con la productora ejecutiva de Pol-Ka, Paula Granica, con quien tenía muy buen diálogo". Esto no sucedió: Darthés siguió al frente de la novela que era protagonizada por Ángela Torres. Fuente: (Infobae).-