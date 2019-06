"A cara lavada y sin filtro": La sensual foto de Thelma Fardin

Thelma Fardin sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una foto sexy. Además de mostrar su belleza al natural, la actriz de 26 años dejó un mensaje reflexivo sobre sus placeres y hobbies."Cuando las primaveras pasan recibo mi refugio es mi casa; para escribir, para ponerme la malla y bailar, para leer y leer. A cara lavada y sin filtro. ¿Vos donde te refugias?", preguntó la ex Patito Feo.Entre las respuestas de sus seguidores, repletas de distintas modalidades de "refugio", como el teatro, la literatura, la música y otros tipos de arte, Thelma recibió miles de elogios por su look sensual y por su lucha a favor del feminismo.Semanas atrás, la morocha fue a la Feria del Libro para presentar en la Sala Tulio Halperin Dongui del pabellón amarillo del Predio de La Rural, "El arte de no callar, entre el silencio y la impunidad" (Editorial Planeta), la obra autobiográfica que escribió y en la que narra gran parte de lo que vivió desde su denuncia por violación contra Juan Darthés, que la convirtió en una de las referentes de la pelea por las mujeres para dejar de ser violentadas por el machismo.Cuando ella hizo pública su acusación contra el actor, que actualmente se encuentra refugiado del asedio público en Brasil, generó que varios miembros de la farándula le pidieran disculpas a Calu Rivero, la primera mujer que habló de las actitudes de Darthés en los sets de grabación, e hizo que otras personas hablaran de las terribles situaciones de acoso que vivieron en sus vidas, sean hombre o mujer, como por ejemplo, la periodista Romina Manguel, o el actor Maximiliano Ghione.La foto de Fardin obtuvo más de cincuenta mil "me gusta" en Instagram, red social en la que tiene más de un millón de seguidores y en donde también reflexionó bajo el sol meses atrás sobre todo el camino que transitó para recomponer las heridas de su alma, publica el sitio