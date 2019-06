En el programa "Polémica en el bar" llevaron un estudio que asegura que "el buen sexo dura cinco minutos". Invitada al ciclo de Mariano Iúdica, Sol Pérez se mostró a favor de esa conclusión y se despachó con todo."Es verdad. A mí no me gusta estar con un hombre que piensa mucho y no hace", expresó la mediática. Por lo que enseguida Flavio Azzaro acotó de forma pícara: "Por eso lo de los jugadores, ¿no?"."Me gusta el que es apasionado, el que se manda. No me gusta el que piensa mucho y está pensando en no. . . venirse. Que tarde mucho no, porque me aburre", concluyó.