Darthés está "bajo tratamiento" en Brasil y no regresará a la Argentina

En apenas dos días Juan Darthés tendría que presentarse ante la Justicia en la causa que tiene con Anita Coacci, a quien denunciara en su momento por calumnias e injurias luego de que ella afirmara haber sido víctima de acoso por parte suya.



Sin embargo, nada de eso ocurrirá, ya que el propio Fernando Burlando, representante legal del actor, confirmó que el actor va a permanecer en Brasil, donde se encuentra radicado desde diciembre del año pasado, cuando estalló el escándalo por la denuncia de violación por parte de Thelma Fardin.



"Darthés no va a venir, está en Brasil, bajo tratamiento. Hoy dejamos un pedido donde le pedíamos una prórroga a la Justicia, dejando a salvo que nuestra intención es continuar instando esta querella. Recuerden que ésta es una demanda que inicia Juan Darthés y la imputada del delito es Ana Coacci", comenzó diciendo el letrado en diálogo con Intrusos, el ciclo que, ante la ausencia de Jorge Rial, conduce Adrián Pallares por la pantalla de América.



"Solicitamos una postergación por lo menos hasta que esos informes den bien. De hecho, en el domicilio podrían constatar el estado de salud, que es un estado delicado. No puede someterse a ninguna situación de stress ni pasar por una situación de estas características", subrayó.



"Yo voy a estar igual, como siempre voy a estar en la audiencia por cualquier motivo. Igual, ordene lo que ordene, nosotros vamos a someternos a la decisión de la Justicia", agregó al respecto Burlando, para luego referirse a si no creía mejor para él afrontar las causas en su contra en su país.



"Es una alternativa, yo ya le dije que vuelva. Yo estuve en Nicaragua, y cuando volví de Nicaragua lo primero que le dije es 'mirá, me parece que tenés que volver, que tenés que buscar tus alternativas en el lugar que más querés, que es la Argentina'", se sinceró.



"Acá pasaron las cosas más lindas que le pueden pasar a un ser humano en la vida, respecto de Juan, que es que tuvo a sus hijos, los vio crecer, constituyó una familia realmente muy linda", destacó.



"Yo estoy diciéndole por qué tiene que volver, si le digo las feas se va a quedar en Brasil, estoy tratando de convencerlo", lanzó entre risas cuando Marcela Tauro acotó que aquí también había sufrido las cosas más feas.



"El tema de Coacci para nosotros es algo menor, para nosotros es menor, Coacci no lo quiso enfrentar nunca porque el que tuvo que recurrir a la Justicia es Juan. No la hizo nunca, hizo una denuncia pública", dijo volviendo sobre la presentación que tendría que afrontar este jueves.



"Yo ahí les pido un poquito de paciencia, tengo la esperanza de que cuando esto tome color uno va a poder de alguna manera explicar por qué se le hizo esto a Juan Darthés. Lo que se le hizo es lo que se le hizo, tuvo denuncias en los medios, no es un invento mío, ahora lo van a poder entender, no es especulación", sentenció.



"Pasó una denuncia, la Justicia lo que tiene que hacer ahora, si es una Justicia seria, es decir bueno, investiguemos. Primero tiene que constatar la existencia del delito, una vez que constata la existencia del delito empieza con lo demás, esto tiene que ver un poco con la técnica y un poco con la realidad", concluyó.

