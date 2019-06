Cerca de los 40, Marengo contó cómo hará para intentar convertirse en madre

Las nuevas tecnologías trajeron consigo novedosos avances en temas de fertilización. Ahora, algunas mujeres pueden recurrir a ellos para cumplir su sueño de convertirse en madres. A los 39, Rocío Marengo desea traer a un bebé a este mundo. Está decidida a hacerlo y centrada, únicamente, en apostar a la maternidad. De hecho, se negó a conducir un programa para dirigir su atención en lograr quedar embarazada. No quiere distracciones, hoy solo tiene ganas de ser mamá.



La rubia se decidió a apostar a un avance de la ciencia en materia de fertilización. ¿A qué método apostará para intentar convertirse en mamá? A un pasito de los 40, congelará sus óvulos. Antes de viajar con Marley y de divertirse grabando Por el mundo, la modelo había averiguado en qué consistía este método. Ahora que regresó a Buenos Aires, se decidió a llevarlo a cabo.



Sincera, reveló que quiere congelar sus óvulos para tener un "back up". Si no logra quedar embarazada de forma natural, apostará a un tratamiento de fertilización asistida y utilizará los óvulos congelados previamente. Además, antes de cerrar, dejó muy en claro que pensó en otros métodos. ¿Adoptaría? Claro que sí. Lo único que no haría jamás es alquilar un vientre "ajeno", publica Paparazzi.