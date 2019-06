La cuñada de Tinelli lució su infernal figura y recibió el halago del conductor

No todo es lo que parece en las redes sociales y, a pesar de que un "me gusta" puede resultar un tanto "sospechoso", lo cierto es que Marcelo Tinelli sólo quiso halagar a su cuñada.La diosa de las curvas sinuosas a la que el conductor le puso un corazón es Lucía, la hermana menor de Guillermina Valdes, quien también le dio like a las fotos que Lucía compartió desde las playas de México en bikini.