Actriz denunció Gianola por abuso sexual: Él dice que es una extorsión

La actriz Fernanda Meneses denunció penalmente a Fabián Gianola por un presunto hecho de abuso sexual que ya había ventilado públicamente un año atrás y que el actor niega.



Para Gianola, la denuncia en su contra "es parte de una extorsión que arrancó en septiembre de 2017", cuando la actriz reclamó una indemnización por haber dejado de trabajar junto a él en un programa televisivo.



"Esa señora decía que yo tenía que indemnizarla. Yo le dije que no, entonces empezó a mandarme por WhatsApp su cuenta corriente y a partir de ahí empezó una serie de amenazas en las que me decía que me iba a destrozar la carrera, que teníamos un hijo en común y que nunca me había hecho cargo", contó Gianola.



Según el actor, las amenazas continuaron e, incluso, un día ella le dijo que iba a comprar una entrada para ir a verlo al teatro: "Me dijo 'qué fácil va a ser matarte cuando estés sacándote fotos como un boludo. Voy, te mato y sigo de largo'", afirmó Gianola que le dijo la actriz, a quien denunció por amenazas.



Meneses trabajó con Gianola en el 2015 en el programa televisivo "El kiosquito de Fabián", en donde interpretaba a una vecina del personaje principal.



"Hace un año logré efectuar la denuncia pública, hoy presento la denuncia formal ante el poder judicial", dijo este lunes la actriz, quien tuvo una relación de amistad con Gianola durante 20 años.



"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente", dijo Meneses, y en su denuncia afirmó que el actor ejercía "abuso de autoridad por ser la cabeza de compañía".



Y agregó: "En los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades. Se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva", afirmó Meneses.



"Con orgullo de mujer argentina, ciudadana, trabajadora y actriz, y la fortaleza del apoyo de mis compañeras actrices en representación de muchas que sufren o sufrieron en silencio los abusos sexuales y el acoso sexual, elevo mi voz y le digo al denunciado que tiene en el Estado de derecho que vivimos, todo el derecho de ejercer su legítima defensa. Pero dejando expuesto que las consecuencias generadas en mi vida provocaron un grave daño de mi salud física y psicológica".