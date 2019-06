Laura Fidalgo: "Cuando quise congelar óvulos, ya era tarde"

La bailarina Laura Fidalgo habló de sus deseos de ser madre y contó una difícil situación que le tocó vivir: "Nunca congelé óvulos, lo iba a hacer, pero cuando fui, bueno, ya era tarde para mi reloj biológico".



"Una se cree que va a lograr todo tarde o temprano, pero esto es la naturaleza, una se cree que va a durar para siempre y no es así. Ya está, fue hace cuatro años atrás y siempre estaba ocupada. Tampoco es que fue una prioridad. Por algo será", continuó.



Después de tres años de estar en pareja con Pablo Otero y lograr una convivencia, Laura hoy se encuentra soltera aunque de todos modos no descarta la posibilidad de la llegada de un nuevo hombre a su vida que la enamore. "Estoy abierta a conocer gente porque me gusta estar en pareja y en familia", finalizó.