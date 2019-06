Laurita Fernández y Nicolás Cabré revelaron por qué blanquearon su romance

Cuando blanqueó el romance con Nico Cabré, Laurita Fernández aseguró que lo hicieron para estar tranquilos, sin persecuciones de la prensa y libres.



Pero ahora, la pareja estuvo invitada al programa Podemos Hablar, y confesó que, en realidad, lo contaron por un tema de celos.





"Al principio era si venía el delivery bajaba yo si era mi casa y él si era la suya. Pero fue relajado. Después de corto tiempo dijimos 'estamos solos, tranquilos, andar con la gorra escondiéndonos'. Desdramatizamos, si que ande diciendo si estamos juntos o no. Ya está, lo dijimos", comenzó.



"Lo habíamos hablado, se corría la bola, pero justo lo habíamos hablado unos días antes y dijimos 'si nos preguntan si estamos solos digamos que no", siguió.



Cabré agregó: "No vivimos tanto esa cosa de escondernos. A mí sí me pasó que cuando se empezó a saber, a veces es medio agresivo, se me cruzaron y estaba con Rufi. En otro momento hubiese reaccionado de otra forma. Paré y lo expliqué. Le dije 'aguantame un minuto que estoy con mi hija, si querés hablamos mañana, hacemos un móvil'. Nunca había reaccionado así. Dije 'estoy tranquilo, feliz y no quiero que mi hija me vea bajar del auto violento'".



Si bien ambos coincidieron con este argumento, la bailarina después acotó otro motivo, respecto al blanqueo. "Fue más de decir en este caso, 'che si te preguntan si estás solo o sola no sé si me divierte que digas que estás soltero. No sé si quiero que ahora todo el mundo te empiece a escribir", confesó, sonrojada