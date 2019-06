Maru Botana recordó su anécdota sexual y ¿mostró la foto del caballo?

Alejada por un momento de la veta de cocinera y repostera, Maru Botana se liberó cuando estuvo como invitada en Ph, Podemos Hablar, e hizo una fuerte revelación sexual: con su marido, Bernardo, tuvo sexo sobre un caballo. Ese mismo día en el programa de Andy Kusnetzoff había protagonizado un extraño momento con Calu Rivero."Él tiene un campo en Córdoba, íbamos arriba del caballo y era como su fantasía. Él ama el campo, es parte de su vida, y se ve que su fantasía era hacerlo arriba del caballo...y bueno, ¡dale que va! Yo me entrego, porque él la tiene atada. Arriba del caballo hace cualquier cosa", relato la rubia en aquella oportunidad sorprendiendo a propios y extraños.Pero ahora, en el día del cumpleaños de su marido, la conductora le escribió un extenso saludo en Instagram, recordó la picante anécdota... ¡y mostró la foto del caballo! "Feliz cumple!!!! Bernabeu!!!! qué lindo personaje!!!! Te amo y a veces no tanto jajajja. Sos divertido, loquito y a la vez un hombre con los pies sobre la tierra que sabe perfectamente lo que quiere. Te veía pasar por la puerta de mi casa con tu corte banana en tu mini bici, quién me iba a decir que ibas a ser mi hombre. Cuantas anécdotas!!! Tu cabecita que nunca para y siempre va mas allá jajjaja así terminamos en el caballo y en tantos otros. Geminiano a fondo, que pasa de la buena onda al enojo en un segundo y al revés. Pensar que mi suegrita me lo advirtió- te llevas al peor de mis hijos !!!! jjajajja y tenía razón", escribió.El posteo estuvo acompañado por una foto de Bernardo subido a un caballo. ¿Será el mismo en el que vivieron su momento de pasión alocada?, se pregunta el sitio de espectáculos