Un clásico de cada fin de semana: La foto ratonera de Florencia Peña

Florencia Peña posó semidesnuda desde su cama y se fotografió con una camisa que dejó ver su silueta y una tanga negra diminuta. "Domingo", escribió. Las fotos hot ya son un clásico de los fines de semana, en los que la actriz se muestra "haciendo fiaca"."Los argentinos no sabemos tener sexo", sentenció hace algunos días.Y explicó: "No nos hacemos cargo del deseo. Estamos llenos de complejos y tabúes. Ya de por sí tenemos con el cuerpo una vínculo estrecho, mezquino, inquisidor. Se pone tanto el ojo crítico que el físico se desnaturaliza. Hay un tema con la desnudez. Que la gorda no co. . . bien y si sube una foto la aniquilan. Que si la sube la flaca también la matan, por el mal mensaje. Que si hay una familia entera haciendo nudismo sobrevuela el fantasma del incesto y la perversión"."Todavía tenemos terror al goce pleno. La clave de la sexualidad argentina es perder el miedo a hablar de sexo", agregó Florencia, que luego volvió a lanzar una nueva revelación.