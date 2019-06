Impidieron ampliar la declaración a la joven que denunció a Lautaro Teruel

Santiago Pedroza, el abogado de la adolescente de 16 años que denunció a Lautaro Teruel por abuso sexual, aseguró que a su representada no le permitieron ampliar su denuncia ante la Justicia, a pesar de que fue ella misma con su madre quien lo solicitó. Además, se refirió a la acusación que otra joven hizo en las redes sociales contra el hijo de Mario Teruel (cantante de Los Nocheros), y otros dos amigos, y a la que el propio acusado hace referencia en los audios que se filtraron.al ser consultado sobre la denuncia por abuso que pesa sobre Teruel y por la que el hijo del cantante está imputado y detenido. Además, ya pidieron pericias psicológicas y psiquiátricas para la pregunta víctima y su victimario; incluso ofrecieron sus peritos.Por otro lado, pidieron ampliar la declaración testimonial de la nena y de su madre. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el fiscal. "No se hizo lugar, ellas manifestaron que no dijeron todo, porque quisieron seguir hablando y no pudieron", explicó el abogado, y aclaró que en ese momento la joven, quien fue abusada por Lautaro Teruel cuanto tenía seis o siete años, no contaba con representante legal.Al ser consultado sobre si el hecho de que el juez se negara a ampliar la declaración de la presunta víctima estaba relacionada con la repercusión del caso, y de lo reconocido que es el padre del acusado en Salta, Pedroza afirmó: "No sé con qué tiene que ver. Según el fiscal, no quiere revictimizar. Incluso hizo firmar un escrito diciendo que ellas quieren hablar".En los próximos días el abogado ya contará con el expediente y aunque evitó dar detalles, confirmó que hay más grabaciones que podrían incriminar a Teruel: otra parte de la charla que mantuvo con la joven y audios de WhastApp. Al respecto, fue contundente al aclarar que "sirven como prueba incriminatoria"."Generalmente cuando quieren ampliar se amplia", dijo Pedroza sobre lo que suele ocurrir en otros casos. "Teniendo en cuenta que la menor presentó declaración testimonial en sede fiscal el día 21-03-2019 y 21-05-2019, a los fines de evitar su revictimización, en atención a lo dispuesto por el Art. 253 del CPR de la Ley de Protección Integral de las Mujeres en el cual se entiende por revictimización al sometimiento de la mujer a.. consultas inconducentes o innecesarias como así también realizar declaraciones reiteradas", se lee en la rectificación enviada por la fiscalía.En otro fragmento de los audios filtrados, Lautaro cuenta que habló con sus padres sobre lo que había pasado. Por más que Mario Teruel y su esposa supiesen que su hijo cometió un delito, no quedarían como encubridores ya que "están eximidos por el vínculo", motivo por el cual tampoco tendrían por qué ser citados a declarar, explicó Pedroza.