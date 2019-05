Se demora el regreso de Mirtha Legrand a su programa: El motivo

Mirtha Legrand vivió un mes para olvido. El sábado 11 de mayo hizo su programa con fiebre y el domingo no pudo levantarse de la cama. Llamó a su nieto y le comunicó que no iba a poder hacer su clásico almuerzo. Horas después terminó en un quirófano por una obstrucción intestinal. Todo hacía prever que este fin de semana retomaba la conducción pero hubo un cambio de último momento.El domingo, Marcela Tinayre anunció con bombos y platillos que "la reina madre regresaba para ocupar su silla". Lamentablemente no será así. TN Show confirmó que la Chiqui recién volverá el 8 de junio.Aunque su evolución fue sorprendente para los médicos, todavía no está al ciento por ciento para retomar el trabajo. Mientras descansa y se recupera en su casa, su hija volverá a reemplazarla, como en los últimos 15 días.Esta semana la diva también confirmó que no asistirá a la entrega de los Martín Fierro. Se reunió con el presidente de Aptra y le comunicó la triste noticia personalmente."Me dijo que está mejorando y que tiene ganas de volver este fin de semana a su programa, aunque no podrá ir a la ceremonia el 9 por recomendación de los doctores", explicó Luis Ventura.Legrand ya está tachando los días en el almanaque. Anhela reencontrarse con sus fieles seguidores, que enviaron sus muestras de apoyo y cariño a través de las redes sociales.