Diferencias y reclamos: Revelan pormenores de la separación de Paula Trapani

A finales de 2018, y tras una breve relación, se conoció la separación entre Paula Trapani y Diego Kolankowsky. Sin embargo, luego de un impasse, la pareja decidió darse una nueva oportunidad en el amor, que incluyó una apuesta laboral. Es que la periodista conduce Súper Sábado por FM Delta 90.3, y él es el productor del ciclo.



Pero finalmente Kolankowsky decidió ponerle fin a la relación, y separaron sus caminos tras casi un año de relación. Según contó el productor en una entrevista radial, dio por terminado el noviazgo que tenía planes de casamiento para fin de año. La pareja ya casi convivía entre la casa de uno y otro tras haber ensamblado perfectamente ambas familias (él tiene una hija, mientras que ella tres fruto de su matrimonio con Sebastián Loketek).



Aparentemente la separación de este amor estaría basada en las diferencias de costumbres y valores que el creativo sentía, y el cansancio por la "relación tóxica y problemática" de Trapani con Loketek, su ex pareja, publica el sitio Exitoína.



En la ruptura anterior, luego de la determinación de Kolankowsky de tomar distancia, hay quienes aseguran que Paula llegó a llamarlo alrededor de 12 veces en menos de quince minutos. Por otro lado, el productor publicó una historia de Instagram para dejar muy en claro que volvió al equipo de los solteros. Actitud que repitió en los últimos días.



En esta oportunidad, según lo que pudo averiguar Exitoína, a pesar de las intenciones de terminar la relación en paz, también se produjeron algunos roces y reclamos, y algunos vecinos hablan de un escándalo durante la madrugada en la puerta de la casa de él. No obstante, y a pesar de que ya no los une el amor, ambos seguirán trabajando juntos en el programa radial.

Fuente: Exitoína