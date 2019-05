Uno de Los Nocheros se descompensó y suspendieron una gira

Kike Teruel, uno de los integrantes del grupo musical Los Nocheros, sufrió una descompensación en las últimas horas y debió ser atendido por los médicos ante la situación que se vive en la familia por el arresto de su sobrino Lautaro, acusado de violaciones reiteradas a una menor, y la denuncia mediática de una modelo contra su hijo Facundo.A raíz de este tema, la producción de Los Nocheros decidió suspender una gira que el grupo debía cumplir el fin de semana próximo por San Luis y reprogramarla para julio venidero.Según trascendió, Kike Teruel sufrió un pico de presión y tuvo que ser atendido de urgencia.Algunas versiones indicaron que debió ser internado hasta que los médicos lograron estabilizarle la presión, aunque desde el entorno de la familia lo desmintieron y aseguraron que fue socorrido en su propia casa, sin necesidad de traslado alguno.Kike es hermano de Mario Teruel, el miembro de Los Nocheros que decidió hace unos días alejarse del grupo debido a la detención de su hijo Marcos Lautaro, de 27 años, acusado de abusar sexualmente de una nena de 10 hace unos años.La situación de Lautaro se complicó aún más al conocerse unos audios en los que reconoce su culpabilidad y le pide a su víctima que no lo denuncie.Ante esta nueva denuncia contra la familia, Kike Teruel había salido en las últimas horas a negar la veracidad de la acusación contra su hijo Facundo: "Es una denuncia mediática. Mi familia es intachable. Somos una familia hermosa".En cuanto a la situación de su sobrino Lautaro, señaló: "Es horrible lo que está pasando. No tengo más palabras porque no sé qué decir. Con mi familia, con mi papá, no sabemos cómo seguir. Yo me enteré el martes por los medios de la denuncia"."Si lo que dicen que hizo fue así, lo pagará. No sé qué pasó ni nada, pero no metan a mi hijo ni a la familia Teruel en todo esto. No le hemos hecho nada a la gente de Salta ni del país", afirmó.