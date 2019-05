Juanita Tinelli se separó y expresó: "Quiero un novio que en serio me quiera"

Juanita Tinelli puso punto final a su relación con Toto Otero después de un año y medio de noviazgo. Tras varias idas y vueltas, la joven anunció en sus redes sociales que terminó con el hijo de Florencia Peña de forma definitiva.



La hija del conductor de Showmatch publicó una foto en sus historias en Instagram con un mensaje contundente sobre su situación sentimental y con un palito para su ex. "Quiero un novio que en serio me quiera", escribió la integrante del clan Tinelli junto al emoji de una carita con lágrimas en los ojos.



En marzo de este año se rumoreó que la pareja se había terminado. Sin embargo, Florencia Peña se ocupó de desmentir esa información. "Ella estuvo toda la tarde en casa", aclaró la actriz ante las versiones sobre la relación de su hijo con la it girl.



En medio del duelo amoroso apareció un candidato inesperado en la vida de Juanita. Nada más ni nada menos que Felipe, el hijo de Ricardo Fort, que no para de darle likes a las publicaciones de la hija de Marcelo Tinelli.

Fuente: Tn Show