Jesica Cirio deleita a sus seguidores con fotos y videos

La modelo y co-conductora de La peña de Morfi atraviesa un gran momento, tanto en lo personal como en lo laboral. Con una agenda de trabajo bastante completa, y abocada de lleno a su actividad como instructora de Zumba, la rubia se hizo camino al andar y, poco a poco, pudo despegarse de la vedette que supo ser cuando dio los primeros pasos para ingresar en el ambiente artístico. Pero el mayor cambio en la vida de Jesica Cirio (34), sin dudas, llegó de la mano de Chloe, la bella hija que tuvo a finales de 2017 con su marido, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.El día para Jesica, tal como ella misma lo contó en el programa donde acompaña a Gerardo Rozín, comienza a las 6 de la mañana y generalmente con alguna actividad deportiva. ¡No por nada tiene uno de los mejores cuerpos de la Argentina! Pero no es sólo a rutinas de aparatos sino que ella las acompaña con una buena alimentación, tratamientos estéticos y, por supuesto, mucho baile. Es que fue en el Zumba donde la modelo encontró una de sus grandes pasiones.Tan es así que se perfeccionó en el tema y se convirtió en una de las embajadoras de dicha disciplina. "Tener un trabajo ligado a la actividad física es una de las maneras más fáciles de mantenerte activa y saludable", expresó ella en las redes, promocionando los cursos de capacitación que brinda, y agregó al respecto: "Hago strong, fierros. Para mí, el cuerpo se mantiene a base de musculación, si no todo en algún momento se cae".Pero si bien le gusta verse bien por fuera no descuida sentirse a pleno por dentro y, por eso, casi desde siempre consume alimentos saludables."¿Si quiero tener más hijos? Martín dice que si es, es ya. A mí, obviamente, me dan ganas de otro hijo. Pero ya. . . es muy complicado porque viajo mucho, a Estados Unidos, Europa, y a Chloe me la llevo conmigo. ¿Cómo hago con dos? Para mí, cuando ella tenga 3 años sería perfecto".Y fue en ese marco donde también contó sobre la importante ayuda de su marido en el hogar: "En casa cocina Martín. Los fines de semana hace todo él. Si no es por el papá, Chloe no come. Yo no sé hacer nada de nada. ¿Pañales? Mmm, eso ya no. El encontró su relax en la cocina, en hacer asados. Con él aprendo un montón porque ya es papá de tres. Incluso, de noche la siente más que yo si llora. El disfruta este momento de nuestra hija porque ya pasó por esto, pero antes no pudo disfrutar como hoy y pasar el tiempo. ¡Y es una nena! Está embobado. A la mañana vamos a una quinta donde tenemos 7 perros, que es donde a la nena le gusta y disfruta, se embarra, y me está bueno que él sea así, un padre permisivo".Y así como Jesica reconoce el buen desempeño de Insaurralde como papá, también se muestra feliz por cómo es con ella como marido, y detalla: "Lo que me sigue enamorando de Martín es que no me corta. Tengo un viaje de Zumba y me dice: 'Andá, hacelo'. Cada tanto, si subo una foto un poco subida, me dice: '¿Es necesario?'. Pero no me pide que la saque. Es mi mejor consejero, me acompaña y me ayuda".