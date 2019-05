Dalma Maradona contestó las críticas por convocar a marchar por la ley de aborto

AHORA es CUANDO.

Las muertes por aborto clandestino NO PUEDEN EXISTIR. Este 28M a las 17.30hs todes al congreso y todas las plazas del país para acompañar el proyecto IVE 2019.

¡Tiene que ser LEY!#28M#PROYECTOIVE2019#SeraLey#AbortoLegalYa#ElEstadoesResponsable#NiUnaMenos — Dalma Maradona (@dalmaradona) 25 de mayo de 2019

Entre las famosas que alzaron su voz para manifestarse a favor de que el aborto legal, seguro y gratuito se legalice en Argentina, Dalma Maradona fue una de las que se sumó a la campaña.Sin embargo, sus dichos no fueron bien recibidos por algunos usuarios de Twitter, quienes lanzaron filosos dardos hacia la actriz, muchos referidos a Roma -la beba de 2 meses que la actriz tuvo con Andrés Caldarelli- y ella no los dejó pasar."Ahora es cuando. Las muertes por aborto clandestino no pueden existir. Este 28M a las 17.30 hs todes al Congreso y todas las plazas del país para acompañar el proyecto IVE 2019. ¡Tiene que ser LEY!", había escrito Dalma en la red.Fue entonces que una seguidora le salió al cruce: "¿Cuando escribís 'Las muertes por aborto clandestino no pueden existir', ¿te referís a los bebés? ¿¿¿como Roma???". A lo que la hija del Diez lanzó, furiosa: "¡Ni se te ocurra a nombrar a mi hija que nada tiene que ver con los abortos clandestinos! ¡Pero claro... sus argumentos siempre se caracterizan por caer bajo! Muy bajo"."¡Que paj.. las pañuelo celeste metiéndose con mi hija! ¡Igual nada me sorprende, más argumentos vacíos de contenido y muy desubicados! Y cuando pensás que no se puede caer más bajo, ahí las tenes a las pelot... (no jodan con que no todas son así) le hablo a quien corresponda", agregó, tajante."¡Harta de que hablen en mi nombre! ¡Si no me escuchaste decir eso, no digas lo que vos crees que pienso! ¡Gracias! ¡Decir cosas horribles de mi hija no es pensar diferente, al contrario! ¡Estas personas se meten con una bebé porque yo no pienso como ellas!", cerró, en respuesta a otros tweets.