Luego de cinco años de amor, con convivencia incluida, Alejandra Maglietti (33) y Jonás Gutiérrez (35) le pusieron fin a su relación. "Estamos separados... La relación se desgastó; él se lesionó y eso complicó todo... Por ahora es una separación definitiva y se dio en perfectos términos", le dijo la panelista a, argumentando uno de los motivos que determinó la ruptura con el futbolista de Defensa y Justicia.Soltera codiciada y con look renovado, apostó al cabello súper platinado, Ale viajó a Miami para disfrutar de la ciudad, la cálida temperatura y el mar. Además de lucir su figura con sensuales trajes de baño."Viajamos no para escaparnos de la vida, sino para que la vida no se nos escape. ¿A dónde les gustaría viajar a ustedes?", escribió Maglietti en Instagram, junto a una foto a borde de un yate, aprovechando su estadía al máximo.