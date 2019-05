Mirtha Legrand contó cómo pasa sus días y cuando volverá a sus programas

Mirtha Legrand está tachando los días para volver a sentarse en su histórica mesa. No hizo los últimos tres programas y ya quiere recuperar su lugar, que por ahora está ocupando Marcela Tinayre, su hija.



En diálogo con Clarín, La Chiqui aseguró que se pondrá al frente de La noche de Mirtha y Almorzando "cuando el médico le saque los puntos de la operación". Fue intervenida el pasado 12 de mayo por una obstrucción intestinal y actualmente se encuentra recuperándose en su casa.



"Camino y hago kinesiología. Ojalá vuelva la semana que viene", agregó esperanzada. El fin de semana pasado salió al aire por teléfono y aclaró que está en muy buen estado.



"Los médicos me han dicho que nunca han visto una recuperación así de semejante. Veo televisión, leo, duermo y recibo visitas. Un beso a los espectadores. No tengo palabras para agradecer tantos llamados y deseos de pronta recuperación", dijo.



El sábado 11 de mayo hizo el programa con fiebre y al día siguiente se comunicó con Nacho Viale y toda la producción para avisar que no iba a poder asistir porque se sentía muy mal.



A pesar del temor de los médicos por la complejidad de la cirugía debido a su edad, Mirtha está espléndida y llena de vitalidad. Ya quiere reencontrarse con sus fieles seguidores y espera con ansias la próxima visita al Mater Dei, donde le sacarán los puntos.